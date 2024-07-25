Байден озвучив свої пріоритети на наступні шість місяців: серед них - зупинити Путіна
Президент США Джо Байден озвучив пріоритети на останні шість місяців свого перебування на посаді президента: серед них робота над припиненням війни в Секторі Гази і зупинка російського очільника Володимира Путіна в Україні.
Джерело: трансляція CNN виступу Байдена в Овальному кабінеті Білого дому
Деталі: Також серед пріоритетів Байдена на посаді президента США "захист" права голосу і права вибору, а також "боротьба з екстремізмом на ґрунті ненависті".
Пряма мова: "Наступні шість місяців будуть зосереджені на виконанні моєї роботи на посаді президента.
Це означає, що я продовжу знижувати витрати для працьовитих сімей, розвивати нашу економіку. Я продовжуватиму захищати наші особисті свободи і наші громадянські права, від права голосу до права вибору. Я продовжуватиму виступати проти екстремізму на ґрунті ненависті, даватиму зрозуміти, що в Америці немає місця політичному насильству чи будь-якому іншому насильству, ніколи, і крапка.
Я збираюся продовжувати працювати над тим, щоб закінчити війну в Газі. Повернути додому всіх заручників, принести мир і безпеку на Близький Схід і закінчити цю війну.
Ми продовжимо згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна, який захопив Україну".
Ми збережемо НАТО сильнішим, потужнішим і більш згуртованим, ніж будь-коли за всю нашу історію".
Нагадаємо:
- Ввечері 21 липня президент США Джо Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Гарріс.
- У вівторок стало відомо, що Гарріс здобула достатню підтримку делегатів, щоб отримати номінацію кандидатки у президенти від Демократичної партії. Планується, що її номінують до 7 серпня.