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Байден озвучив свої пріоритети на наступні шість місяців: серед них - зупинити Путіна

Олена ІвашківЧетвер, 25 липня 2024, 03:53
Байден озвучив свої пріоритети на наступні шість місяців: серед них - зупинити Путіна
Джо Байден в Овальному кабінеті Білого дому під час звернення до нації, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден озвучив пріоритети на останні шість місяців свого перебування на посаді президента: серед них робота над припиненням війни в Секторі Гази і зупинка російського очільника Володимира Путіна в Україні.  

Джерело: трансляція CNN виступу Байдена в Овальному кабінеті Білого дому 

Деталі: Також серед пріоритетів Байдена на посаді президента США "захист" права голосу і права вибору, а також "боротьба з екстремізмом на ґрунті ненависті".

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Пряма мова: "Наступні шість місяців будуть зосереджені на виконанні моєї роботи на посаді президента.

Це означає, що я продовжу знижувати витрати для працьовитих сімей, розвивати нашу економіку. Я продовжуватиму захищати наші особисті свободи і наші громадянські права, від права голосу до права вибору. Я продовжуватиму виступати проти екстремізму на ґрунті ненависті, даватиму зрозуміти, що в Америці немає місця політичному насильству чи будь-якому іншому насильству, ніколи, і крапка. 

Я збираюся продовжувати працювати над тим, щоб закінчити війну в Газі. Повернути додому всіх заручників, принести мир і безпеку на Близький Схід і закінчити цю війну.

ВІДЕО ДНЯ

Ми продовжимо згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна, який захопив Україну".

Ми збережемо НАТО сильнішим, потужнішим і більш згуртованим, ніж будь-коли за всю нашу історію".

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Теми: Байден
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