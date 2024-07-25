Байден озвучил свои приоритеты на следующие шесть месяцев: среди них - остановить Путина

Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома во время обращения к нации, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден озвучил приоритеты на последние шесть месяцев своего пребывания на посту президента: среди них работа над прекращением войны в Секторе Газа и остановка российского главы Владимира Путина в Украине.

Источник: трансляция CNN выступления Байдена в Овальном кабинете Белого дома

Детали: Также среди приоритетов Байдена на посту президента США "защита" права голоса и права выбора, а также "борьба с экстремизмом на почве ненависти".

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Прямая речь: "Следующие шесть месяцев будут сосредоточены на выполнении моей работы на посту президента.

Это означает, что я продолжу снижать расходы для трудолюбивых семей, развивать нашу экономику. Я буду продолжать защищать наши личные свободы и наши гражданские права, от права голоса до права выбора. Я буду продолжать выступать против экстремизма на почве ненависти, давать понять, что в Америке нет места политическому насилию или любому другому насилию, никогда, и точка.

Я собираюсь продолжать работать над тем, чтобы закончить войну в Газе. Вернуть домой всех заложников, принести мир и безопасность на Ближний Восток и закончить эту войну.

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Мы продолжим сплачивать коалицию гордых наций, чтобы остановить Путина, который захватил Украину".

Мы сохраним НАТО более сильным, мощным и более сплоченным, чем когда-либо за всю нашу историю".

Напомним: