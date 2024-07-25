ISW: У Росії каратимуть військових за використання особистих телефонів на фронті

Російська Державна Дума 24 липня прийняла поправку, яка дозволить російським командирам карати підлеглих за використання особистих пристроїв зв'язку та навігації на фронті.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Це викликало негативну реакцію з боку російських ультранаціоналістів та інших депутатів Думи.

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Кілька депутатів російської Думи відкрито виступили проти законопроекту і закликали російських чиновників дозволити російським командирам на передовій формувати військову політику.

Військові блогери критикували поправку і висловлювали занепокоєння тим, що російські військові мають намір використовувати покарання за використання особистих пристроїв для вирішення особистих конфліктів і цензури скарг російських військовослужбовців, які часто на телефони записують і через них поширюють скарги.

Російські ультранаціоналісти також нарікають на потенційний вплив поправки на фронт, де російські війська покладаються на незахищені пристрої для організації командування і управління, логістики і бойових операцій.

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Військові аналітики зауважили, що залишається незрозумілим, чи зможе або захоче російське військове командування забезпечити покарання за використання особистих пристроїв в Україні.

А російським військовим, на думку фахівців ISW, ймовірно, буде вкрай важко позбутися залежності від небезпечних особистих пристроїв для виконання багатьох завдань на фронті.

Ключові висновки ISW за 24 липня: