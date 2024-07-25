Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

ISW: У Росії каратимуть військових за використання особистих телефонів на фронті

Олена ІвашківЧетвер, 25 липня 2024, 05:08
ISW: У Росії каратимуть військових за використання особистих телефонів на фронті
Російський військовий з телефоном, фото: kommersant

Російська Державна Дума 24 липня прийняла поправку, яка дозволить російським командирам карати підлеглих за використання особистих пристроїв зв'язку та навігації на фронті.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Це викликало негативну реакцію з боку російських ультранаціоналістів та інших депутатів Думи.

Реклама:

Кілька депутатів російської Думи відкрито виступили проти законопроекту і закликали російських чиновників дозволити російським командирам на передовій формувати військову політику. 

Військові блогери критикували поправку і висловлювали занепокоєння тим, що російські військові мають намір використовувати покарання за використання особистих пристроїв для вирішення особистих конфліктів і цензури скарг російських військовослужбовців, які часто на телефони записують і через них поширюють скарги. 

Російські ультранаціоналісти також нарікають на потенційний вплив поправки на фронт, де російські війська покладаються на незахищені пристрої для організації командування і управління, логістики і бойових операцій. 

ВІДЕО ДНЯ

Військові аналітики зауважили, що залишається незрозумілим, чи зможе або захоче російське військове командування забезпечити покарання за використання особистих пристроїв в Україні.

А російським військовим, на думку фахівців ISW, ймовірно, буде вкрай важко позбутися залежності від небезпечних особистих пристроїв для виконання багатьох завдань на фронті.

Ключові висновки ISW за 24 липня:

  • Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що за останні два з половиною роки російські військові значно збільшили свої людські та матеріальні ресурси для участі у війні в Україні, але заява Сирського не свідчить про раптове збільшення присутності російських військових в Україні, а скоріше відображає кадровий та матеріальний дефіцит, з яким стикаються українські війська вже більше двох років.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки (КНР) Ван Ї в Гуанчжоу 24 липня і обговорив війну в Україні та потенційну роль КНР у майбутньому врегулюванні війни шляхом переговорів.
  • Російська Державна Дума 24 липня прийняла поправку, яка дозволить російським командирам карати підлеглих за використання особистих засобів зв'язку та навігації на фронті, що викликає постійну негативну реакцію з боку російських ультранаціоналістів та інших депутатів Держдуми.
  • Служба державної безпеки Грузії (СДБ) повторила стандартні інформаційні операції Кремля, спрямовані проти колишніх грузинських опозиціонерів і колишніх українських правоохоронців.
  • В результаті замаху 24 липня в Москві було поранено високопоставленого офіцера російської військової розвідки.
  • Нещодавно російські війська незначно просунулися на північ від Харкова, а також поблизу Авдіївки та Донецька.
  • Російські чиновники продовжують залучати росіян на військову службу за допомогою грошових заохочень.

Теми: ISWРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер на ремонт "Охматдиту": обіцяє звітність

фотоБілий дім офіційно підтвердив обмін ув'язнених із Росією

Генштаб розглядає добровільний призов без участі ТЦК

Усі новини...
ISW
ISW проаналізував пропозицію Думи РФ карати російських солдатів за використання гаджетів
Кремль узаконює переслідування незгідних з його політикою і війною в Україні – ISW
ISW: Російські військкомати пропонують $1150 людині, яка приведе друга
Останні новини
00:49
Росіяни окупували село Веселе на Донеччині
00:25
Обмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"
00:07
фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"
23:58
Що можна їсти жінці під час грудного вигодовування? Розвінчуємо міфи
23:33
Генштаб: На фронті за добу майже сотня зіткнень, РФ інтенсивно атакує на Покровському напрямку
23:13
Трамп втратив $900 млн після початку кампанії Камали Гарріс
23:00
У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна
22:49
Новини економіки 1 серпня: скандал на відбудові "Охматдиту", складне завдання для мобільних операторів
22:13
США не бачать зв’язку між переговорами про обмін ув’язнених і війною в Україні
21:56
Тургалузь України суттєво збільшила сплату податків завдяки внутрішньому туризму
Усі новини...
Реклама:
Реклама: