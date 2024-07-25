ISW: У Росії каратимуть військових за використання особистих телефонів на фронті
Російська Державна Дума 24 липня прийняла поправку, яка дозволить російським командирам карати підлеглих за використання особистих пристроїв зв'язку та навігації на фронті.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Це викликало негативну реакцію з боку російських ультранаціоналістів та інших депутатів Думи.
Кілька депутатів російської Думи відкрито виступили проти законопроекту і закликали російських чиновників дозволити російським командирам на передовій формувати військову політику.
Військові блогери критикували поправку і висловлювали занепокоєння тим, що російські військові мають намір використовувати покарання за використання особистих пристроїв для вирішення особистих конфліктів і цензури скарг російських військовослужбовців, які часто на телефони записують і через них поширюють скарги.
Російські ультранаціоналісти також нарікають на потенційний вплив поправки на фронт, де російські війська покладаються на незахищені пристрої для організації командування і управління, логістики і бойових операцій.
Військові аналітики зауважили, що залишається незрозумілим, чи зможе або захоче російське військове командування забезпечити покарання за використання особистих пристроїв в Україні.
А російським військовим, на думку фахівців ISW, ймовірно, буде вкрай важко позбутися залежності від небезпечних особистих пристроїв для виконання багатьох завдань на фронті.
Ключові висновки ISW за 24 липня:
- Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що за останні два з половиною роки російські військові значно збільшили свої людські та матеріальні ресурси для участі у війні в Україні, але заява Сирського не свідчить про раптове збільшення присутності російських військових в Україні, а скоріше відображає кадровий та матеріальний дефіцит, з яким стикаються українські війська вже більше двох років.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки (КНР) Ван Ї в Гуанчжоу 24 липня і обговорив війну в Україні та потенційну роль КНР у майбутньому врегулюванні війни шляхом переговорів.
- Російська Державна Дума 24 липня прийняла поправку, яка дозволить російським командирам карати підлеглих за використання особистих засобів зв'язку та навігації на фронті, що викликає постійну негативну реакцію з боку російських ультранаціоналістів та інших депутатів Держдуми.
- Служба державної безпеки Грузії (СДБ) повторила стандартні інформаційні операції Кремля, спрямовані проти колишніх грузинських опозиціонерів і колишніх українських правоохоронців.
- В результаті замаху 24 липня в Москві було поранено високопоставленого офіцера російської військової розвідки.
- Нещодавно російські війська незначно просунулися на північ від Харкова, а також поблизу Авдіївки та Донецька.
- Російські чиновники продовжують залучати росіян на військову службу за допомогою грошових заохочень.