ISW: В России будут наказывать военных за использование личных телефонов на фронте
Российская Государственная Дума 24 июля приняла поправку, которая позволит российским командирам наказывать подчиненных за использование личных устройств связи и навигации на фронте.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Это вызвало негативную реакцию со стороны российских ультранационалистов и других депутатов Думы.
Несколько депутатов российской Думы открыто выступили против законопроекта и призвали российских чиновников позволить российским командирам на передовой формировать военную политику.
Военные блогеры критиковали поправку и выражали обеспокоенность тем, что российские военные намерены использовать наказание за использование личных устройств для решения личных конфликтов и цензуры жалоб российских военнослужащих, которые часто на телефоны записывают и через них распространяют жалобы.
Российские ультранационалисты также сетуют на потенциальное влияние поправки на фронт, где российские войска полагаются на незащищенные устройства для организации командования и управления, логистики и боевых операций.
Военные аналитики отметили, что остается непонятным, сможет или захочет ли российское военное командование обеспечить наказание за использование личных устройств в Украине.
А российским военным, по мнению специалистов ISW, вероятно, будет крайне трудно избавиться от зависимости от опасных личных устройств для выполнения многих задач на фронте.
Ключевые выводы ISW за 24 июля:
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что за последние два с половиной года российские военные значительно увеличили свои человеческие и материальные ресурсы для участия в войне в Украине, но заявление Сырского не свидетельствует о внезапном увеличении присутствия российских военных в Украине, а скорее отражает кадровый и материальный дефицит, с которым сталкиваются украинские войска уже более двух лет.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ван И в Гуанчжоу 24 июля и обсудил войну в Украине и потенциальную роль КНР в будущем урегулировании войны путем переговоров.
- Российская Государственная Дума 24 июля приняла поправку, которая позволит российским командирам наказывать подчиненных за использование личных средств связи и навигации на фронте, что вызывает постоянную негативную реакцию со стороны российских ультранационалистов и других депутатов Госдумы.
- Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) повторила стандартные информационные операции Кремля, направленные против бывших грузинских оппозиционеров и бывших украинских правоохранителей.
- В результате покушения 24 июля в Москве был ранен высокопоставленный офицер российской военной разведки.
- Недавно российские войска незначительно продвинулись к северу от Харькова, а также вблизи Авдеевки и Донецка.
- Российские чиновники продолжают привлекать россиян на военную службу с помощью денежных поощрений.