ISW: В России будут наказывать военных за использование личных телефонов на фронте

Российская Государственная Дума 24 июля приняла поправку, которая позволит российским командирам наказывать подчиненных за использование личных устройств связи и навигации на фронте.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Это вызвало негативную реакцию со стороны российских ультранационалистов и других депутатов Думы.

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Несколько депутатов российской Думы открыто выступили против законопроекта и призвали российских чиновников позволить российским командирам на передовой формировать военную политику.

Военные блогеры критиковали поправку и выражали обеспокоенность тем, что российские военные намерены использовать наказание за использование личных устройств для решения личных конфликтов и цензуры жалоб российских военнослужащих, которые часто на телефоны записывают и через них распространяют жалобы.

Российские ультранационалисты также сетуют на потенциальное влияние поправки на фронт, где российские войска полагаются на незащищенные устройства для организации командования и управления, логистики и боевых операций.

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Военные аналитики отметили, что остается непонятным, сможет или захочет ли российское военное командование обеспечить наказание за использование личных устройств в Украине.

А российским военным, по мнению специалистов ISW, вероятно, будет крайне трудно избавиться от зависимости от опасных личных устройств для выполнения многих задач на фронте.

Ключевые выводы ISW за 24 июля: