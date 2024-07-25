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ISW: В России будут наказывать военных за использование личных телефонов на фронте

Алена ИвашкивЧетверг, 25 июля 2024, 05:08
ISW: В России будут наказывать военных за использование личных телефонов на фронте
Российский военный с телефоном, фото: kommersant

Российская Государственная Дума 24 июля приняла поправку, которая позволит российским командирам наказывать подчиненных за использование личных устройств связи и навигации на фронте.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Это вызвало негативную реакцию со стороны российских ультранационалистов и других депутатов Думы.

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Несколько депутатов российской Думы открыто выступили против законопроекта и призвали российских чиновников позволить российским командирам на передовой формировать военную политику. 

Военные блогеры критиковали поправку и выражали обеспокоенность тем, что российские военные намерены использовать наказание за использование личных устройств для решения личных конфликтов и цензуры жалоб российских военнослужащих, которые часто на телефоны записывают и через них распространяют жалобы. 

Российские ультранационалисты также сетуют на потенциальное влияние поправки на фронт, где российские войска полагаются на незащищенные устройства для организации командования и управления, логистики и боевых операций. 

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Военные аналитики отметили, что остается непонятным, сможет или захочет ли российское военное командование обеспечить наказание за использование личных устройств в Украине.

А российским военным, по мнению специалистов ISW, вероятно, будет крайне трудно избавиться от зависимости от опасных личных устройств для выполнения многих задач на фронте.

Ключевые выводы ISW за 24 июля:

  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что за последние два с половиной года российские военные значительно увеличили свои человеческие и материальные ресурсы для участия в войне в Украине, но заявление Сырского не свидетельствует о внезапном увеличении присутствия российских военных в Украине, а скорее отражает кадровый и материальный дефицит, с которым сталкиваются украинские войска уже более двух лет.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ван И в Гуанчжоу 24 июля и обсудил войну в Украине и потенциальную роль КНР в будущем урегулировании войны путем переговоров.
  • Российская Государственная Дума 24 июля приняла поправку, которая позволит российским командирам наказывать подчиненных за использование личных средств связи и навигации на фронте, что вызывает постоянную негативную реакцию со стороны российских ультранационалистов и других депутатов Госдумы.
  • Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) повторила стандартные информационные операции Кремля, направленные против бывших грузинских оппозиционеров и бывших украинских правоохранителей.
  • В результате покушения 24 июля в Москве был ранен высокопоставленный офицер российской военной разведки.
  • Недавно российские войска незначительно продвинулись к северу от Харькова, а также вблизи Авдеевки и Донецка.
  • Российские чиновники продолжают привлекать россиян на военную службу с помощью денежных поощрений.

Темы: ISWРосcиявойна
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