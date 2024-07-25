Досвідчена, сильна і здібна – Байден похвалив Гарріс

Президент США Джо Байден похвалив віцепрезидентку Камалу Гарріс, яку він підтримав у неділю, як кандидата у президенти США від Демократичної партії, у своєму першому офіційному публічному виступі після виходу з президентських перегонів.

Джерело: пряма трансляція звернення Байдена на CNN

Деталі: За його словами, всього за кілька місяців американський народ обирає курс майбутнього Америки.

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Пряма мова: "Я зробив свій вибір. Я висловив свої погляди. Я хочу подякувати нашому чудовому віце-президенту Камалі Гарріс. Вона досвідчена. Вона сильна. Вона здібна. Вона була неймовірним партнером для мене і лідером для нашої країни. Тепер вибір за вами, американським народом: Ви робите цей вибір".

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