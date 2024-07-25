Досвідчена, сильна і здібна – Байден похвалив Гарріс
Четвер, 25 липня 2024, 06:27
Президент США Джо Байден похвалив віцепрезидентку Камалу Гарріс, яку він підтримав у неділю, як кандидата у президенти США від Демократичної партії, у своєму першому офіційному публічному виступі після виходу з президентських перегонів.
Джерело: пряма трансляція звернення Байдена на CNN
Деталі: За його словами, всього за кілька місяців американський народ обирає курс майбутнього Америки.
Реклама:
Пряма мова: "Я зробив свій вибір. Я висловив свої погляди. Я хочу подякувати нашому чудовому віце-президенту Камалі Гарріс. Вона досвідчена. Вона сильна. Вона здібна. Вона була неймовірним партнером для мене і лідером для нашої країни. Тепер вибір за вами, американським народом: Ви робите цей вибір".
Нагадаємо:
- У вівторок стало відомо, що Гарріс здобула достатню підтримку делегатів, щоб отримати номінацію кандидатки у президенти від Демократичної партії. Планується, що її номінують до 7 серпня.
- Гарріс зібрала рекордні 81 млн доларів за перші 24 години після того, як чинний президент Джо Байден вийшов з виборчої гонки та оголосив про підтримку її кандидатури від демократів.
- Як відомо, ввечері 21 липня за київським часом президент США Джо Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Гарріс.