Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Опытная, сильная и способная – Байден похвалил Харрис

Алена ИвашкивЧетверг, 25 июля 2024, 06:27
Опытная, сильная и способная – Байден похвалил Харрис
Джо Байден и Камала Гаррис, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден похвалил вице-президента Камалу Харрис, которую он поддержал в воскресенье, как кандидата в президенты США от Демократической партии, в своем первом официальном публичном выступлении после выхода из президентской гонки.

Источник: прямая трансляция обращения Байдена на CNN

Детали: По его словам, всего за несколько месяцев американский народ выбирает курс будущего Америки.

Реклама:

Прямая речь: "Я сделал свой выбор. Я выразил свои взгляды. Я хочу поблагодарить нашего замечательного вице-президента Камалу Харрис. Она опытная. Она сильная. Она способная. Она была невероятным партнером для меня и лидером для нашей страны. Теперь выбор за вами, американским народом: Вы делаете этот выбор".

Напомним:

Темы: СШАБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина

Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

МОЗ попросило правоохранителей проверить тендер на ремонт "Охматдета": обещает отчетность

фотоБелый дом официально подтвердил обмен заключенных с Россией

Генштаб рассматривает добровольный призыв без участия ТЦК

Все новости...
США
США и Канада перехватили российские и китайские бомбардировщики перед выступлением Байдена
Байден объяснил, почему вышел из предвыборной гонки
Нетаньяху в США предложил создать антииранский альянс
Последние новости
00:49
Россияне оккупировали село Веселое в Донецкой области
00:25
Обмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"
00:07
фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"
23:58
Что можно есть женщине во время грудного вскармливания? Развенчиваем мифы
23:33
Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении
23:13
Трамп потерял $900 млн после начала кампании Камалы Харрис
23:00
В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина
22:49
Новости экономики 1 августа: скандал на отстройке "Охматдета", сложная задача для мобильных операторов
22:13
США не видят связи между переговорами об обмене заключенных и войной в Украине
21:56
Туротрасль Украины существенно увеличила уплату налогов благодаря внутреннему туризму
Все новости...
Реклама:
Реклама: