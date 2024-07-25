Опытная, сильная и способная – Байден похвалил Харрис

Президент США Джо Байден похвалил вице-президента Камалу Харрис, которую он поддержал в воскресенье, как кандидата в президенты США от Демократической партии, в своем первом официальном публичном выступлении после выхода из президентской гонки.

Источник: прямая трансляция обращения Байдена на CNN

Детали: По его словам, всего за несколько месяцев американский народ выбирает курс будущего Америки.

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Прямая речь: "Я сделал свой выбор. Я выразил свои взгляды. Я хочу поблагодарить нашего замечательного вице-президента Камалу Харрис. Она опытная. Она сильная. Она способная. Она была невероятным партнером для меня и лидером для нашей страны. Теперь выбор за вами, американским народом: Вы делаете этот выбор".

Напомним: