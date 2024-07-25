Росіяни втратили на полі бою ще 1230 військових – Генштаб
Четвер, 25 липня 2024, 08:11
За минулу добу Сили оборони знешкодили 1 230 російських загарбників, загальні втрати окупантів з початку вторгнення склали 571 350 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 571 350 (+1230) осіб,
- танків ‒ 8313 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 039 (+26) од,
- артилерійських систем – 15 804 (+45) од,
- РСЗВ – 1 125 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 904 (+2) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 610 (+66),
- крилатих ракет ‒ 2402 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21358 (+79) од,
- спеціальної техніки ‒ 2661 (+11).