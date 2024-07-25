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Россияне потеряли на поле боя еще 1230 военных – Генштаб

Станислав ПогориловЧетверг, 25 июля 2024, 08:11
Россияне потеряли на поле боя еще 1230 военных – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 230 российских захватчиков, общие потери оккупантов с начала вторжения составили 571 350 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 571 350 (+1230) человек,
  • танков - 8313 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 16 039 (+26) ед,
  • артиллерийских систем - 15 804 (+45) ед,
  • РСЗО - 1 125 (+0) ед,
  • средств ПВО - 904 (+2) ед,
  • самолетов - 363 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 610 (+66),
  • крылатых ракет - 2402 (+0),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21358 (+79) ед,
  • специальной техники - 2661 (+11).

Темы: Вооруженные силывойнаРосcияпотери в войне
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