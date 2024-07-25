Сили ППО вночі знищили 25 "Шахедів", 3 дрони залетіли в Румунію

Вночі 25 липня росіяни атакували південь Одеської області та центральні регіони ударними БпЛА типу "Shahed", протиповітряна оборона збила 25 з 38 безпілотників.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "У ніч на 25 липня 2024 року окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарська – РФ. Цієї ночі ворог застосував 38 ударних БпЛА "Shahed-131/136", атакуючи об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема – південь Одеської області та центральні регіони України".

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Деталі: Повідомляється, що відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони.

В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще три "Шахеди" локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.