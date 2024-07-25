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Силы ПВО ночью уничтожили 25 «Шахедов», 3 дрона залетели в Румынию

Станислав ПогориловЧетверг, 25 июля 2024, 09:03
Силы ПВО ночью уничтожили 25 «Шахедов», 3 дрона залетели в Румынию
Фото: Getty Images

Ночью 25 июля россияне атаковали юг Одесской области и центральные регионы ударными БпЛА типа "Shahed", противовоздушная оборона сбила 25 из 38 беспилотников.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "В ночь на 25 июля 2024 года оккупанты атаковали ударными БпЛА типа „Shahed" с мыса Чауда, Крым и Приморско-Ахтарска - РФ. Этой ночью враг применил 38 ударных БпЛА "Shahed-131/136", атакуя объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях, в частности - юг Одесской области и центральные регионы Украины".

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Детали: Сообщается, что отражали воздушное нападение зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных сил и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны.

В результате противовоздушного боя сбито 25 ударных БпЛА. Еще три "Шахеды" локально потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.

Темы: ШахедПВОВоздушные силы ВСУвойна
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