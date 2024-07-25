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Правоохоронці знешкодили агентів РФ, які готували підпали торгових центрів в Україні та ЄС

Станіслав ПогоріловЧетвер, 25 липня 2024, 10:07
Правоохоронці знешкодили агентів РФ, які готували підпали торгових центрів в Україні та ЄС
Фото: пресслужба ОГП

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція нейтралізували агентурну групу ФСБ Росії, яка готувала підпали у місцях масового перебування людей, торгових центрах, автозаправних станціях, аптеках та ринках в Україні, Польщі та країнах Балтії.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "Під час комплексних заходів на Прикарпатті затримано організатора ворожого осередку та його спільника. Зловмисники діяли у складі злочинного угруповання, діяльність якого дистанційно координували кадрові співробітники спецслужби РФ".

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Деталі: Повідомляється, що до складу злочинної групи входило 19 осіб, які були розосереджені по місцях проживання в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Полтавській областях та у Запоріжжі.

 

За даними слідства, фігуранти за гроші вербували кандидатів на вчинення підпалів цивільних об’єктів. Для пошуку потенційних виконавців використовували особисті зв’язки у кримінальних колах.

Щоб "відрядити" завербованих підпалювачів за кордон, фігуранти готували для них підроблені документи. Зокрема паспорти, водійські права, дипломи про освіту та медкартки, оформлені на третіх осіб.

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Таким чином російська агентура планувала незаконно переправляти своїх спільників за межі України та "легалізувати" їх на території ЄС.

Після вчинення підпалів виконавці мали фільмувати загоряння об’єктів на камери власних телефонів для подальшого "звіту" до ФСБ.

 

Медіафайли агресор планував використати для підготовки спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в Євросоюзі.

Правоохоронці одночасно провели близько 40 обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, Полтавської областей та м. Києва за місцями фактичного мешкання і в автотранспорті причетних осіб.

 

За їх результатами вилучено зброю та набої до неї, 9 автомобілів, грошові кошти в сумі $77 200, 500 тисяч гривень, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи.

Також вилучено підроблені свідоцтва про реєстрацію ТЗ, медичні довідки, свідоцтва про закінчення навчального закладу та тисячі порожніх бланків.

Наразі трьом особам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Їм інкримінують вчинення державної зради, готування до умисного знищення чужого майна шляхом підпалу, виготовлення, пересилання та збут незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, а також підроблення та збут підроблених документів.

Теми: СБУРосіяпровокаціївійна
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