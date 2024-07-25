Правоохранители обезвредили агентов РФ, которые готовили поджоги торговых центров в Украине и ЕС

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция нейтрализовали агентурную группу ФСБ России, которая готовила поджоги в местах массового пребывания людей, торговых центрах, автозаправочных станциях, аптеках и рынках в Украине, Польше и странах Балтии.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Дословно: "Во время комплексных мероприятий на Прикарпатье задержан организатор враждебной ячейки и его сообщник. Злоумышленники действовали в составе преступной группировки, деятельность которой дистанционно координировали кадровые сотрудники спецслужбы РФ".

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Детали: Сообщается, что в состав преступной группы входило 19 человек, которые были рассредоточены по местам проживания в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Полтавской областях и в Запорожье.

По данным следствия, фигуранты за деньги вербовали кандидатов на совершение поджогов гражданских объектов. Для поиска потенциальных исполнителей использовали личные связи в криминальных кругах.

Чтобы "отправить" завербованных поджигателей за границу, фигуранты готовили для них поддельные документы. В частности паспорта, водительские права, дипломы об образовании и медкарты, оформленные на третьих лиц.

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Таким образом российская агентура планировала незаконно переправлять своих сообщников за пределы Украины и "легализовать" их на территории ЕС.

После совершения поджогов исполнители должны были снимать возгорание объектов на камеры собственных телефонов для дальнейшего "отчета" в ФСБ.

Медиафайлы агрессор планировал использовать для подготовки специальных информационных операций, направленных на расшатывание общественно-политической обстановки в Евросоюзе.

Правоохранители одновременно провели около 40 обысков на территории Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Полтавской областей и г. Киева по местам фактического проживания и в автотранспорте причастных лиц.

По их результатам изъято оружие и патроны к нему, 9 автомобилей, денежные средства в сумме $77 200, 500 тысяч гривен, банковские карты, мобильные телефоны, черновые записи.

Также изъяты поддельные свидетельства о регистрации ТС, медицинские справки, свидетельства об окончании учебного заведения и тысячи пустых бланков.

Сейчас трем лицам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Им инкриминируют совершение государственной измены, приготовление к умышленному уничтожению чужого имущества путем поджога, изготовление, пересылка и сбыт незаконно изготовленных голографических защитных элементов, а также подделка и сбыт поддельных документов.