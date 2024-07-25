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Україні до кінця літа передадуть партію танків Leopard від Данії та Нідерландів

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваЧетвер, 25 липня 2024, 10:15
Україні до кінця літа передадуть партію танків Leopard від Данії та Нідерландів
Танк Leopard 2A4. Фото Getty Images

14 танків Leopard 2A4, які Нідерланди спільно з Данією придбали для ЗСУ, прибудуть до України до кінця літа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міноборони Нідерландів

Деталі: Ці танки Нідерланди разом з Данією купили минулого року. Це вживана техніка, яку капітально відремонтувала німецька фірма Rheinmetall.

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Наразі останні два танки Leopard 2 проходять контрольні випробування в рамках поставки.

Перші 12 танків вже підготовлені до передачі. Усі 14 одиниць доставлять одночасно до кінця літа.

Пряма мова міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса: "Україна терміново потребує більшої військової підтримки, враховуючи важкі бої на полі бою. Ці танки можуть відіграти важливу роль для української армії у захисті від російських сил. Разом із союзниками та партнерами Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно".

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Теми: допомога УкраїнітанкиНідерландиДанія
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