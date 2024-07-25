Україні до кінця літа передадуть партію танків Leopard від Данії та Нідерландів
14 танків Leopard 2A4, які Нідерланди спільно з Данією придбали для ЗСУ, прибудуть до України до кінця літа.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міноборони Нідерландів
Деталі: Ці танки Нідерланди разом з Данією купили минулого року. Це вживана техніка, яку капітально відремонтувала німецька фірма Rheinmetall.
Наразі останні два танки Leopard 2 проходять контрольні випробування в рамках поставки.
Перші 12 танків вже підготовлені до передачі. Усі 14 одиниць доставлять одночасно до кінця літа.
Пряма мова міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса: "Україна терміново потребує більшої військової підтримки, враховуючи важкі бої на полі бою. Ці танки можуть відіграти важливу роль для української армії у захисті від російських сил. Разом із союзниками та партнерами Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно".
Передісторія:
- Минулого тижня Іспанія відправила в Україну нову партію військової допомоги, до якої увійшли у тому числі десять відремонтованих танків Leopard 2A4.
- Перед цим Німеччина відзвітувала про відправку Україні боєприпасів до Patriot і Leopard 1.