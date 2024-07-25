Украине до конца лета передадут партию танков Leopard от Дании и Нидерландов

14 танков Leopard 2A4, которые Нидерланды совместно с Данией приобрели для ВСУ, прибудут в Украину до конца лета.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Нидерландов

Детали: Эти танки Нидерланды вместе с Данией купили в прошлом году. Это подержанная техника, которую капитально отремонтировала немецкая фирма Rheinmetall.

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Сейчас последние два танка Leopard 2 проходят контрольные испытания в рамках поставки.

Первые 12 танков уже подготовлены к передаче. Все 14 единиц доставят одновременно до конца лета.

Прямая речь министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса: "Украина срочно нуждается в большей военной поддержке, учитывая тяжелые бои на поле боя. Эти танки могут сыграть важную роль для украинской армии в защите от российских сил. Вместе с союзниками и партнерами Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо".

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