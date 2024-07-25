Украине до конца лета передадут партию танков Leopard от Дании и Нидерландов
14 танков Leopard 2A4, которые Нидерланды совместно с Данией приобрели для ВСУ, прибудут в Украину до конца лета.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Нидерландов
Детали: Эти танки Нидерланды вместе с Данией купили в прошлом году. Это подержанная техника, которую капитально отремонтировала немецкая фирма Rheinmetall.
Сейчас последние два танка Leopard 2 проходят контрольные испытания в рамках поставки.
Первые 12 танков уже подготовлены к передаче. Все 14 единиц доставят одновременно до конца лета.
Прямая речь министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса: "Украина срочно нуждается в большей военной поддержке, учитывая тяжелые бои на поле боя. Эти танки могут сыграть важную роль для украинской армии в защите от российских сил. Вместе с союзниками и партнерами Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо".
Предыстория:
- На прошлой неделе Испания отправила в Украину новую партию военной помощи, в которую вошли в том числе десять отремонтированных танков Leopard 2A4.
- Перед этим Германия отчиталась об отправке Украине боеприпасов к Patriot и Leopard 1.