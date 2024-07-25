Україна повернула ще чотирьох дітей з ТОТ Херсонщини 

Команда Save Ukraine повернула з тимчасово окупованої території Херсонщини на підконтрольну Україні територію двох хлопців віком 14 та 15 років, а також двох дітей, позбавлених батьківського піклування.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

Пряма мова: "На підконтрольну Україні територію повернули двох хлопців-підлітків, котрим 14 та 15 років. Разом із ними виїхали двоє осіб з-поміж дітей, позбавлених батьківського піклування".

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Деталі: За словами Прокудіна, зараз діти у безпеці, отримують необхідну медичну та психологічну підтримку.

Також очільник ОВА нагадав, що з початку цього року вдалося евакуювати з поки що окупованого лівобережжя 152 дитини та 6 мешканців області, які мають статус дітей-сиріт.



