Украина вернула еще четырех детей с ВОТ Херсонщины
Команда Save Ukraine вернула с временно оккупированной территории Херсонщины на подконтрольную Украине территорию двух ребят в возрасте 14 и 15 лет, а также двух детей, лишенных родительской опеки.
Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин
Прямая речь: "На подконтрольную Украине территорию вернули двух ребят-подростков, которым 14 и 15 лет. Вместе с ними выехали два человека из числа детей, лишенных родительской опеки".
Детали: По словам Прокудина, сейчас дети в безопасности, получают необходимую медицинскую и психологическую поддержку.
Также глава ОВА напомнил, что с начала этого года удалось эвакуировать из пока оккупированного левобережья 152 ребенка и 6 жителей области, которые имеют статус детей-сирот.