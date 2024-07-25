Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Украина вернула еще четырех детей с ВОТ Херсонщины

Анастасия ПроцЧетверг, 25 июля 2024, 10:43
Украина вернула еще четырех детей с ВОТ Херсонщины
Иллюстративное фото: Getty Images

Команда Save Ukraine вернула с временно оккупированной территории Херсонщины на подконтрольную Украине территорию двух ребят в возрасте 14 и 15 лет, а также двух детей, лишенных родительской опеки.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин

Прямая речь: "На подконтрольную Украине территорию вернули двух ребят-подростков, которым 14 и 15 лет. Вместе с ними выехали два человека из числа детей, лишенных родительской опеки".

Реклама:

Детали: По словам Прокудина, сейчас дети в безопасности, получают необходимую медицинскую и психологическую поддержку.

Также глава ОВА напомнил, что с начала этого года удалось эвакуировать из пока оккупированного левобережья 152 ребенка и 6 жителей области, которые имеют статус детей-сирот.

Темы: оккупацияХерсонская областьдети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина

Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

МОЗ попросило правоохранителей проверить тендер на ремонт "Охматдета": обещает отчетность

фотоБелый дом официально подтвердил обмен заключенных с Россией

Генштаб рассматривает добровольный призыв без участия ТЦК

Все новости...
оккупация
ЦНС: на оккупированной Донетчине люди вышли на протесты из-за отсутствия воды 
Оккупанты строят укрепления возле Крымского моста – СМИ
В оккупированном Мелитополе была слышна серия взрывов
Последние новости
00:49
Россияне оккупировали село Веселое в Донецкой области
00:25
Обмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"
00:07
фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"
23:58
Что можно есть женщине во время грудного вскармливания? Развенчиваем мифы
23:33
Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении
23:13
Трамп потерял $900 млн после начала кампании Камалы Харрис
23:00
В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина
22:49
Новости экономики 1 августа: скандал на отстройке "Охматдета", сложная задача для мобильных операторов
22:13
США не видят связи между переговорами об обмене заключенных и войной в Украине
21:56
Туротрасль Украины существенно увеличила уплату налогов благодаря внутреннему туризму
Все новости...
Реклама:
Реклама: