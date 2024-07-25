Украина вернула еще четырех детей с ВОТ Херсонщины

Команда Save Ukraine вернула с временно оккупированной территории Херсонщины на подконтрольную Украине территорию двух ребят в возрасте 14 и 15 лет, а также двух детей, лишенных родительской опеки.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин

Прямая речь: "На подконтрольную Украине территорию вернули двух ребят-подростков, которым 14 и 15 лет. Вместе с ними выехали два человека из числа детей, лишенных родительской опеки".

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Детали: По словам Прокудина, сейчас дети в безопасности, получают необходимую медицинскую и психологическую поддержку.

Также глава ОВА напомнил, что с начала этого года удалось эвакуировать из пока оккупированного левобережья 152 ребенка и 6 жителей области, которые имеют статус детей-сирот.