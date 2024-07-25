Армія РФ скинула з дрона вибухівку на жителя Херсонщини: чоловік загинув
Четвер, 25 липня 2024, 10:55
Зранку 25 липня російські загарбники атакували з безпілотника селище Кіндійка на Херсонщині, у результаті чого загинув 51-річний місцевий житель.
Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін
Пряма мова: "Через удар російського безпілотника по Кіндійці загинув місцевий житель. Зранку окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на 51-річного чоловіка, який перебував на вулиці".
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Деталі: За словами Прокудіна, чоловік зазнав поранення, несумісні з життям. Також очільник ОВА висловив співчуття рідним та близьким