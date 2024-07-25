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Армія РФ скинула з дрона вибухівку на жителя Херсонщини: чоловік загинув

Анастасія ПроцЧетвер, 25 липня 2024, 10:55
Армія РФ скинула з дрона вибухівку на жителя Херсонщини: чоловік загинув
Ілюстративне фото: Getty Images

Зранку 25 липня російські загарбники атакували з безпілотника селище Кіндійка на Херсонщині, у результаті чого загинув 51-річний місцевий житель.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

Пряма мова: "Через удар російського безпілотника по Кіндійці загинув місцевий житель. Зранку окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на 51-річного чоловіка, який перебував на вулиці". 

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Деталі: За словами Прокудіна, чоловік зазнав поранення, несумісні з життям. Також очільник ОВА висловив співчуття рідним та близьким

Теми: Херсонська областьбезпілотникижертви
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