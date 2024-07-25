Армия РФ сбросила с дрона взрывчатку на жителя Херсонщины: мужчина погиб
Четверг, 25 июля 2024, 10:55
Утром 25 июля российские захватчики атаковали с беспилотника поселок Киндейка на Херсонщине, в результате чего погиб 51-летний местный житель.
Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин
Прямая речь: "Из-за удара российского беспилотника по Киндейке погиб местный житель. Утром оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на 51-летнего мужчину, который находился на улице".
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Детали: По словам Прокудина, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Также глава ОВА выразил соболезнования родным и близким