Армия РФ сбросила с дрона взрывчатку на жителя Херсонщины: мужчина погиб

Утром 25 июля российские захватчики атаковали с беспилотника поселок Киндейка на Херсонщине, в результате чего погиб 51-летний местный житель.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин

Прямая речь: "Из-за удара российского беспилотника по Киндейке погиб местный житель. Утром оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на 51-летнего мужчину, который находился на улице".

Реклама:

Детали: По словам Прокудина, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Также глава ОВА выразил соболезнования родным и близким