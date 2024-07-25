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Шольц пов’язав відмову від розміщення "Томагавків" з припиненням РФ війни проти України

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 25 липня 2024, 11:44
Шольц пов’язав відмову від розміщення Томагавків з припиненням РФ війни проти України
Олаф Шольц, фото: Getty Images

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що для того, щоб запобігти розміщенню американських ракет дальнього радіуса дії в Німеччині, Росія повинна спочатку припинити свою війну проти України та висловив жаль, що РФ нехтує угодами про контроль над озброєннями.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Пряма мова: "Перше, що Росія повинна була б зробити (щоб ФРН відмовилась від розміщення американскої зброї - ред.), це припинити жахливу загарбницьку війну проти України і відмовитися від спроби завоювати цілу країну".

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Деталі: За словами Шольца, розміщення американських ракет на німецькій території слугуватиме фактором стримування, адже таке озброєння гарантуватиме, що Німеччина не зазнає нападу.

Він також відкинув побоювання, що заплановане розгортання американських ракетних озброєнь може призвести до ескалації у відносинах з РФ.

На думку Шольца, Німеччині "потрібні сили і засоби стримування на додаток до того, що ми вже маємо, приміром, крилаті ракети, а також звичайні озброєння великої дальності".

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Крім того, канцлер констатував, що він може лише висловити свій жаль "від імені усього НАТО" з приводу того, що Росія "так масово нехтує усіма угодами про контроль над озброєннями за останні кілька десятиліть".

"Ми всі хотіли б знову жити у світі, в якому контроль над озброєннями має велике значення. Але зараз йдеться про гарантування нашої безпеки за допомогою необхідного стримування, щоб не допустити війни", – наголосив він.

Передісторія:

  • Під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення, серед іншого, ракет "Томагавк" у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО.
  • Шольц привітав план щодо розміщення американських ракет дальнього радіуса дії в його країні, зазначивши, що це рішення "ідеально вписується в стратегію безпеки німецького уряду".
  • Речник Кремля Дмитрій Пєсков 13 липня заявив, що європейські столиці стануть "потенційною" жертвою у тому випадку, якщо європейські країни погодяться на розміщення американських далекобійних ракет.

Теми: ШольцзброяРосіявійна
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