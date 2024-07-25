Шольц связал отказ от размещения «Томагавков» с прекращением РФ войны против Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что для того, чтобы предотвратить размещение американских ракет дальнего радиуса действия в Германии, Россия должна сначала прекратить свою войну против Украины и выразил сожаление, что РФ пренебрегает соглашениями о контроле над вооружениями.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Прямая речь: "Первое, что Россия должна была бы сделать (чтобы ФРГ отказалась от размещения американского оружия - ред.), это прекратить ужасную захватническую войну против Украины и отказаться от попытки завоевать целую страну".

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Детали: По словам Шольца, размещение американских ракет на немецкой территории будет служить фактором сдерживания, ведь такое вооружение будет гарантировать, что Германия не подвергнется нападению.

Он также отверг опасения, что запланированное развертывание американских ракетных вооружений может привести к эскалации в отношениях с РФ.

По мнению Шольца, Германии "нужны силы и средства сдерживания в дополнение к тому, что мы уже имеем, например, крылатые ракеты, а также обычные вооружения большой дальности".

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По мнению Шольца, Германии "нужны силы и средства сдерживания в дополнение к тому, что мы уже имеем, к примеру, крылатые ракеты, а также обычные вооружения большой дальности".

Кроме того, канцлер констатировал, что он может лишь выразить свое сожаление "от имени всего НАТО" по поводу того, что Россия "так массово пренебрегает всеми соглашениями о контроле над вооружениями за последние несколько десятилетий".

"Мы все хотели бы снова жить в мире, в котором контроль над вооружениями имеет большое значение. Но сейчас речь идет об обеспечении нашей безопасности с помощью необходимого сдерживания, чтобы не допустить войны", – подчеркнул он.

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