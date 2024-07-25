Півненко: Ротації будуть, але пізніше

Командувач Національної гвардії бригадний генерал Олександр Півненко пояснює, що попри притік новобранців питання ротації на фронті буде вирішуватись пізніше.

Джерело: Півненко в інтерв'ю "Укрінформу"

Деталі: Командувач зазаначив, що збільшилась кількість тих, хто приходить по мобілізації, а також тих, які доєдналися до НГУ через рекрутинг, однак наразі про ротацію ще не йдеться, потрібен час на підготовку нових кадрів.

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Пряма мова: "Ротації будуть, але пізніше, тому що всі зараз на фронті. Є також завдання з посилення кордонів, на прифронтових та деокупованих територіях та інші задачі в цьому контексті.

(стосовно того, чи може Півненко їх планувати окремо, в межах Нацгвардії –ред.) Можу, але зараз мова не про ротацію у складі бригад. Ми можемо робити це на рівні батальйонів, ротних груп. Це теж важливо. Ворог намагається проводити активні дії по всій лінії фронту, тому ми повинні мати зосереджені сили, залучаємо наші спецпідрозділи. Довжелезна лінія фронту, активність штурмів, авіаційні удари, але працюємо. І будемо нарощувати наші спроможності, розвиватися, готуватися, вчити командирів. Буде краще".