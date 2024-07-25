Пивненко: Ротации будут, но позже

Командующий Национальной гвардии бригадный генерал Александр Пивненко объясняет, что несмотря на приток новобранцев вопрос ротации на фронте будет решаться позже.

Источник: Пивненко в интервью "Укринформу"

Детали: Командующий отметил, что увеличилось количество тех, кто приходит по мобилизации, а также тех, которые присоединились к НГУ через рекрутинг, однако пока о ротации речь еще не идет, нужно время на подготовку новых кадров.

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Прямая речь: "Ротации будут, но позже, потому что все сейчас на фронте. Есть также задачи по усилению границ, на прифронтовых и деоккупированных территориях и другие задачи в этом контексте.

(относительно того, может ли Пивненко их планировать отдельно, в пределах Нацгвардии -ред.) Могу, но сейчас речь не о ротации в составе бригад. Мы можем делать это на уровне батальонов, ротных групп. Это тоже важно. Враг пытается проводить активные действия по всей линии фронта, поэтому мы должны иметь сосредоточенные силы, привлекаем наши спецподразделения. Длинная линия фронта, активность штурмов, авиационные удары, но работаем. И будем наращивать наши способности, развиваться, готовиться, учить командиров. Будет лучше".