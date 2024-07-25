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Окупанти завдали удари по Купʼянщині: один чоловік загинув, ще один – поранений

Анастасія ПроцЧетвер, 25 липня 2024, 11:55
Окупанти завдали удари по Купʼянщині: один чоловік загинув, ще один – поранений
ФОТО: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Армія РФ обстріляла села Подоли, Купʼянськ-Вузловий та Приколотне Купʼянського району Харківської області, внаслідок атаки загинув  48-річний чоловік, ще один чоловік поранений

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 25 липня близько 5:15 окупанти з артилерії обстріляли село Подоли Купʼянського району. Загинув 48-річний чоловік".

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фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Також окупанти вдарили авіабомбою ФАБ-1500 по селищу Купʼянськ-Вузловий. Поранення отримав чоловік 52 років. Попередньо, удар по населеному пункту був завданий ФАБ-1500 з УМПК. 

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, армія РФ атакувала селище Приколотне Купʼянського району.

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Зазначається, що ворог пошкодив виключно цивільну інфраструктуру: житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, авто.

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фото: Харківська обласна прокуратура



Теми: Харківська областьобстрілжертви
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