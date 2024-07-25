Окупанти завдали удари по Купʼянщині: один чоловік загинув, ще один – поранений
Армія РФ обстріляла села Подоли, Купʼянськ-Вузловий та Приколотне Купʼянського району Харківської області, внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік, ще один чоловік поранений
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 25 липня близько 5:15 окупанти з артилерії обстріляли село Подоли Купʼянського району. Загинув 48-річний чоловік".
Деталі: Також окупанти вдарили авіабомбою ФАБ-1500 по селищу Купʼянськ-Вузловий. Поранення отримав чоловік 52 років. Попередньо, удар по населеному пункту був завданий ФАБ-1500 з УМПК.
Крім того, армія РФ атакувала селище Приколотне Купʼянського району.
Зазначається, що ворог пошкодив виключно цивільну інфраструктуру: житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, авто.