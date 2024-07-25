Оккупанты нанесли удары по Купянщине: один мужчина погиб, еще один – ранен
Армия РФ обстреляла села Подолы, Купянск-Узловой и Приколотное Купянского района Харьковской области, в результате атаки погиб 48-летний мужчина, еще один человек ранен
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 25 июля около 5:15 оккупанты из артиллерии обстреляли село Подолы Купянского района. Погиб 48-летний мужчина".
Детали: Также оккупанты ударили авиабомбой ФАБ-1500 по поселку Купянск-Узловой. Ранения получил мужчина 52 лет. Предварительно, удар по населенному пункту был нанесен ФАБ-1500 с УМПК.
Кроме того, армия РФ атаковала поселок Приколотное Купянского района.
Отмечается, что враг повредил исключительно гражданскую инфраструктуру: жилые дома, хозяйственные помещения, магазины, авто.