Армия РФ обстреляла села Подолы, Купянск-Узловой и Приколотное Купянского района Харьковской области, в результате атаки погиб 48-летний мужчина, еще один человек ранен

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 25 июля около 5:15 оккупанты из артиллерии обстреляли село Подолы Купянского района. Погиб 48-летний мужчина".

Реклама:

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Также оккупанты ударили авиабомбой ФАБ-1500 по поселку Купянск-Узловой. Ранения получил мужчина 52 лет. Предварительно, удар по населенному пункту был нанесен ФАБ-1500 с УМПК.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Кроме того, армия РФ атаковала поселок Приколотное Купянского района.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Отмечается, что враг повредил исключительно гражданскую инфраструктуру: жилые дома, хозяйственные помещения, магазины, авто.

ВИДЕО ДНЯ