ЗМІ: На румунському березі Дунаю знайшли ймовірні уламки "Шахеда"
Румунські військові біля міста Плауру навпроти Ізмаїла виявили ймовірні фрагменти збитих "Шахедів", які могли впасти на румунський берег Дунаю після атаки РФ ударними безпілотниками на українські порти.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24
Деталі: Джерела в армії вранці підтвердили журналістам, що військові, яким доручили обстежити зону потенційного падіння уламків на території жудця Тульча, виявили там металеві фрагменти, які можуть виявитись уламками російських безпілотників.
Уламки нібито знайшли в районі села Плауру, що на румунському березі навпроти Ізмаїла.
Нагадаємо, з середи на четвер для румунських населених пунктів над Дунаєм другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу. Під час атаки в ніч на середу Румунія піднімала винищувачі F-16, також у Міноборони заявили, що пошукають уламки "Шахедів", які потенційно могли падати на румунському березі.
Вранці 25 липня командувач Повітряних сил України заявив, що три "Шахеди" з тих, які атакували південь України вночі, залетіли на територію Румунії і після того зникли з поля зору української ППО.
Офіційний Бухарест поки ніяк не коментував це повідомлення.