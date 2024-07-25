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ЗМІ: На румунському березі Дунаю знайшли ймовірні уламки "Шахеда"

Марія Ємець, Анастасія ПроцЧетвер, 25 липня 2024, 12:48
ЗМІ: На румунському березі Дунаю знайшли ймовірні уламки Шахеда
ФОТО: Collage X/ debraila.ro

Румунські військові біля міста Плауру навпроти Ізмаїла виявили ймовірні фрагменти збитих "Шахедів", які могли впасти на румунський берег Дунаю після атаки РФ ударними безпілотниками на українські порти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Джерела в армії вранці підтвердили журналістам, що військові, яким доручили обстежити зону потенційного падіння уламків на території жудця Тульча, виявили там металеві фрагменти, які можуть виявитись уламками російських безпілотників. 

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Уламки нібито знайшли в районі села Плауру, що на румунському березі навпроти Ізмаїла. 

 

Нагадаємо, з середи на четвер для румунських населених пунктів над Дунаєм другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу. Під час атаки в ніч на середу Румунія піднімала винищувачі F-16, також у Міноборони заявили, що пошукають уламки "Шахедів", які потенційно могли падати на румунському березі. 

Вранці 25 липня командувач Повітряних сил України заявив, що три "Шахеди" з тих, які атакували південь України вночі, залетіли на територію Румунії і після того зникли з поля зору української ППО.

ВІДЕО ДНЯ

Офіційний Бухарест поки ніяк не коментував це повідомлення. 

Теми: РумуніяУкраїнаШахед
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