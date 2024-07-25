СМИ: На румынском берегу Дуная нашли вероятные обломки "Шахеда"

Румынские военные возле города Плауру напротив Измаила обнаружили вероятные фрагменты сбитых "Шахедов", которые могли упасть на румынский берег Дуная после атаки РФ ударными беспилотниками на украинские порты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Источники в армии утром подтвердили журналистам, что военные, которым поручили обследовать зону потенциального падения обломков на территории жудеца Тульча, обнаружили там металлические фрагменты, которые могут оказаться обломками российских беспилотников.

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Обломки якобы нашли в районе села Плауру, что на румынском берегу напротив Измаила.

Напомним, со среды на четверг для румынских населенных пунктов над Дунаем вторую ночь подряд объявляли воздушную тревогу. Во время атаки в ночь на среду Румыния поднимала истребители F-16, также в Минобороны заявили, что поищут обломки "Шахедов", которые потенциально могли падать на румынском берегу.

Утром 25 июля командующий Воздушных сил Украины заявил, что три "Шахеда" из тех, которые атаковали юг Украины ночью, залетели на территорию Румынии и после того исчезли из поля зрения украинской ПВО.

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Официальный Бухарест пока никак не комментировал это сообщение.