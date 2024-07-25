Палиця проти дрона-шпигуна: ССО показали ноу-хау збиття ворожих БпЛА

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ показали ноу-хау збиття російського розвідувального дрона за допомогою підручних засобів.

Джерело: пресслужба ССО, джерело "Української правди"

Деталі: Як свідчить оприлюднене відео, креативно підходячи до справи, спецпризначенці прикріпили до власного безпілотника палицю, якою намагалися поцілити пропелер ворожого дрона-шпигуна.

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Подробиць "спецоперації" ССО не наводять, але за даними УП, вона була успішною.