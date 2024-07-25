Палка против дрона-шпиона: ССО показали ноу-хау сбивания вражеских БпЛА
Четверг, 25 июля 2024, 13:53
Бойцы Сил специальных операций ВСУ показали ноу-хау сбивания российского разведывательного дрона с помощью подручных средств.
Источник: пресс-служба ССО, источник "Украинской правды"
Детали: Как свидетельствует обнародованное видео, креативно подходя к делу, спецназовцы прикрепили к собственному беспилотнику палку, которой пытались попасть в пропеллер вражеского дрона-шпиона.
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Подробностей "спецоперации" ССО не приводят, но по данным УП, она была успешной.