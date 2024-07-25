Шмигаль: Роботи з будівництва фортифікацій на Херсонщині виконані на 97%
Четвер, 25 липня 2024, 14:58
Прем′єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що будівельні роботи зі зведення фортифікаційних споруд у Херсонській області виконано на 97%
Джерело: Шмигаль
Пряма мова: "Оглянули процес будівництва фортифікаційних споруд. За запитом командування Збройних сил постійно будуємо та покращуємо оборонні рубежі. Голова ОВА доповів про роботи в цьому напрямку. На Херсонщині стан виконання будівельних робіт зараз складає 97%".
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Деталі: Шмигаль зазначив, що зведення фортифікацій — пріоритетне завдання для кожного керівника прифронтових регіонів. На його реалізацію Уряд цьогоріч виділив Херсонській області понад 2 млрд грн.