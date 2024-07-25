Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Шмигаль: Роботи з будівництва фортифікацій на Херсонщині виконані на 97%

Анастасія ПроцЧетвер, 25 липня 2024, 14:58
Шмигаль: Роботи з будівництва фортифікацій на Херсонщині виконані на 97%
ФОТО: ШМИГАЛЬ

Прем′єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що будівельні роботи зі зведення фортифікаційних споруд у Херсонській області виконано на 97%

Джерело: Шмигаль

Пряма мова: "Оглянули процес будівництва фортифікаційних споруд. За запитом командування Збройних сил постійно будуємо та покращуємо оборонні рубежі. Голова ОВА доповів про роботи в цьому напрямку. На Херсонщині стан виконання будівельних робіт зараз складає 97%".

Реклама:
 
фото: Шмигаль
 
фото: Шмигаль

Деталі: Шмигаль зазначив, що зведення фортифікацій — пріоритетне завдання для кожного керівника прифронтових регіонів. На його реалізацію Уряд цьогоріч виділив Херсонській області понад 2 млрд грн.

 
фото: Шмигаль

Теми: Херсонська областьШмигаль Фотрифікації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер на ремонт "Охматдиту": обіцяє звітність

фотоБілий дім офіційно підтвердив обмін ув'язнених із Росією

Генштаб розглядає добровільний призов без участі ТЦК

Усі новини...
Херсонська область
Армія РФ скинула з дрона вибухівку на жителя Херсонщини: чоловік загинув
Україна повернула ще чотирьох дітей з ТОТ Херсонщини 
Внаслідок російських атак на Херсон поранені троє літніх людей
Останні новини
00:49
Росіяни окупували село Веселе на Донеччині
00:25
Обмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"
00:07
фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"
23:58
Що можна їсти жінці під час грудного вигодовування? Розвінчуємо міфи
23:33
Генштаб: На фронті за добу майже сотня зіткнень, РФ інтенсивно атакує на Покровському напрямку
23:13
Трамп втратив $900 млн після початку кампанії Камали Гарріс
23:00
У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна
22:49
Новини економіки 1 серпня: скандал на відбудові "Охматдиту", складне завдання для мобільних операторів
22:13
США не бачать зв’язку між переговорами про обмін ув’язнених і війною в Україні
21:56
Тургалузь України суттєво збільшила сплату податків завдяки внутрішньому туризму
Усі новини...
Реклама:
Реклама: