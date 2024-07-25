Шмыгаль: Работы по строительству фортификаций на Херсонщине выполнены на 97%

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что строительные работы по возведению фортификационных сооружений в Херсонской области выполнены на 97%

Источник: Шмыгаль

Прямая речь: "Осмотрели процесс строительства фортификационных сооружений. По запросу командования Вооруженных сил постоянно строим и улучшаем оборонительные рубежи. Председатель ОВА доложил о работах в этом направлении. На Херсонщине состояние выполнения строительных работ сейчас составляет 97%".

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ФОТО: ШМИГАЛЬ

ФОТО: ШМИГАЛЬ

Детали: Шмыгаль отметил, что возведение фортификаций - приоритетная задача для каждого руководителя прифронтовых регионов. На его реализацию Правительство в этом году выделило Херсонской области более 2 млрд грн.