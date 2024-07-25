У морі біля Туреччини знайшли гідроцикл із вибухівкою: кажуть, український
Турецькі рятувальники в районі Чаталджа провінції Стамбул виявили гідроцикл із вибухівкою, який нібито належить Україні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на турецьке інформагентство İHA
Деталі: Рятувальники, які чергували на пляжі в Чаталджі, вранці в четвер виявили підозрілий гідроцикл і сповістили про це поліцію. Вона прибула на місце події і провела огляд.
За попередніми даними, "вважається, що гідроцикл, який, за оцінками, належить українському флоту, дрейфував і досяг стамбульського пляжу Чаталджа", йдеться в повідомленні.
Very interesting: An unmanned jetski, believed to be loaded with explosives and presumed to belong to Ukrainian forces, was discovered on the Çatalca Coast of Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/zUXQwhewZk— Clash Report (@clashreport) July 25, 2024
Також фахівці встановили, що всередині гідроцикла була вибухівка, кілька камер і "військове обладнання".
İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna'ya ait olduğu tahmin edilen patlayıcı madde yüklü jet ski bulundu— Ersoy Dede 🇹🇷 (@ersoydede) July 25, 2024
İlk incelemeleri tamamlandıktan sonra deniz aracı kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek. pic.twitter.com/DoHT0bLzz0
Після завершення перших експертиз плавзасіб передадуть військовим для ретельнішого аналізу.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну турецькі військові водолазні команди регулярно знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах.
На початку місяця Туреччина спільно з Румунією і Болгарією почали операції з розмінування Чорного моря.