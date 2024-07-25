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У морі біля Туреччини знайшли гідроцикл із вибухівкою: кажуть, український

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 25 липня 2024, 17:13
У морі біля Туреччини знайшли гідроцикл із вибухівкою: кажуть, український
Знайдений гідроцикл. фото: журналіст Ерсой Деде в Х

Турецькі рятувальники в районі Чаталджа провінції Стамбул виявили гідроцикл із вибухівкою, який нібито належить Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на турецьке інформагентство İHA

Деталі: Рятувальники, які чергували на пляжі в Чаталджі, вранці в четвер виявили підозрілий гідроцикл і сповістили про це поліцію. Вона прибула на місце події і провела огляд.

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За попередніми даними, "вважається, що гідроцикл, який, за оцінками, належить українському флоту, дрейфував і досяг стамбульського пляжу Чаталджа", йдеться в повідомленні.

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Також фахівці встановили, що всередині гідроцикла була вибухівка, кілька камер і "військове обладнання".

Після завершення перших експертиз плавзасіб передадуть військовим для ретельнішого аналізу.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну турецькі військові водолазні команди регулярно знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах.

На початку місяця Туреччина спільно з Румунією і Болгарією почали операції з розмінування Чорного моря.

Теми: ТуреччинаУкраїназброя
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