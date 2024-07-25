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В море возле Турции нашли гидроцикл со взрывчаткой: говорят, украинский

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 25 июля 2024, 17:13
В море возле Турции нашли гидроцикл со взрывчаткой: говорят, украинский
Найденный гидроцикл. фото: журналист Эрсой Деде в Х
Турецкие спасатели в районе Чаталджа провинции Стамбул обнаружили гидроцикл со взрывчаткой, который якобы принадлежит Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на турецкое информагентство İHA

Детали: Спасатели, дежурившие на пляже в Чаталдже, утром в четверг обнаружили подозрительный гидроцикл и известили об этом полицию. Она прибыла на место происшествия и провела осмотр.

По предварительным данным, "считается, что гидроцикл, который, по оценкам, принадлежит украинскому флоту, дрейфовал и достиг стамбульского пляжа Чаталджа", говорится в сообщении.

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Также специалисты установили, что внутри гидроцикла была взрывчатка, несколько камер и "военное оборудование".

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После завершения первых экспертиз плавсредство передадут военным для более тщательного анализа.

После полномасштабного вторжения России в Украину турецкие военные водолазные команды регулярно обезвреживают мины, дрейфующие в их водах.

В начале месяца Турция совместно с Румынией и Болгарией начали операции по разминированию Черного моря.

Темы: ТурцияУкраинаоружие
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