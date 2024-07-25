В море возле Турции нашли гидроцикл со взрывчаткой: говорят, украинский

Турецкие спасатели в районе Чаталджа провинции Стамбул обнаружили гидроцикл со взрывчаткой, который якобы принадлежит Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на турецкое информагентство İHA

Детали: Спасатели, дежурившие на пляже в Чаталдже, утром в четверг обнаружили подозрительный гидроцикл и известили об этом полицию. Она прибыла на место происшествия и провела осмотр.

По предварительным данным, "считается, что гидроцикл, который, по оценкам, принадлежит украинскому флоту, дрейфовал и достиг стамбульского пляжа Чаталджа", говорится в сообщении.

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Very interesting: An unmanned jetski, believed to be loaded with explosives and presumed to belong to Ukrainian forces, was discovered on the Çatalca Coast of Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/zUXQwhewZk — Clash Report (@clashreport) July 25, 2024

Также специалисты установили, что внутри гидроцикла была взрывчатка, несколько камер и "военное оборудование".

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İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna'ya ait olduğu tahmin edilen patlayıcı madde yüklü jet ski bulundu



İlk incelemeleri tamamlandıktan sonra deniz aracı kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek. pic.twitter.com/DoHT0bLzz0 — Ersoy Dede 🇹🇷 (@ersoydede) July 25, 2024

После завершения первых экспертиз плавсредство передадут военным для более тщательного анализа.

После полномасштабного вторжения России в Украину турецкие военные водолазные команды регулярно обезвреживают мины, дрейфующие в их водах.

В начале месяца Турция совместно с Румынией и Болгарией начали операции по разминированию Черного моря.