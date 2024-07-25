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В Україні запустили проєкт з обміну колаборантів на полонених українців

Євген КізіловЧетвер, 25 липня 2024, 19:03
В Україні запустили проєкт з обміну колаборантів на полонених українців
Скриншот з сайту проєкту

В Україні почав функціонувати державний проєкт "Хочу к своим", який сприятиме поверненню українців з російського полону в обмін на колаборантів та російських агентів.

Джерело: Головне управління розвідки у соцмережах

Деталі: Авторами проєкту є ГУР, Служба безпеки України та Секретаріат уповноваженого з прав людини.

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Представник ГУР Андрій Юсов  розповів, що першою і головною метою проєкту є оприлюднення інформації про засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів, що співпрацювали або допомагали російським окупаційним силам у війні проти України.

Зазначена інформація буде публікуватися на сайті проєкту – hochuksvoim.com, де завдяки опції "згода на обмін" засуджені колаборанти зможуть дати згоду бути обміняними на українців, які перебувають у російській неволі.

Дослівно: "Завдяки проєкту громадяни також дізнаються про можливість припинити вимушену співпрацю з ворогом та про те, як повідомити правоохоронців про ворожих агентів в своєму оточенні, щоб запобігти їхнім подальшим злочинам.

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Усе, що для цього буде потрібно – знайти та заповнити спеціальну форму на сайті. Для ефективного досягнення поставлених цілей на сайті проєкту публікуватиметься інформація про засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів, що погодилися на обмін до РФ".

Теми: обмінполоненівійнаінтернет
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