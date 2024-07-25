В Украине запустили проект по обмену коллаборационистов на пленных украинцев

В Украине начал функционировать государственный проект "Хочу к своим", который будет способствовать возвращению украинцев из российского плена в обмен на коллаборационистов и российских агентов.

Источник: Главное управление разведки в соцсетях

Детали: Авторами проекта являются ГУР, Служба безопасности Украины и Секретариат уполномоченного по правам человека.

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Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что первой и главной целью проекта является обнародование информации об осужденных российских агентах, предателях и коллаборационистах, которые сотрудничали или помогали российским оккупационным силам в войне против Украины.

Указанная информация будет публиковаться на сайте проекта - hochuksvoim.com, где благодаря опции "согласие на обмен" осужденные коллаборационисты смогут дать согласие быть обмененными на украинцев, находящихся в российской неволе.

Дословно: "Благодаря проекту граждане также узнают о возможности прекратить вынужденное сотрудничество с врагом и о том, как сообщить правоохранителям о вражеских агентах в своем окружении, чтобы предотвратить их дальнейшие преступления.

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Все, что для этого потребуется - найти и заполнить специальную форму на сайте. Для эффективного достижения поставленных целей на сайте проекта будет публиковаться информация об осужденных российских агентах, предателях и коллаборационистах, согласившихся на обмен в РФ".