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В ЄС очікують, що рамкову угоду про $50 млрд росактивів Україні укладуть до жовтня

Андрій Синявський, Євген КізіловЧетвер, 25 липня 2024, 20:23
В ЄС очікують, що рамкову угоду про $50 млрд росактивів Україні укладуть до жовтня
Європейський комісар з питань економіки Паоло Джентілоні. фото: Getty Images

Єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні прогнозує, що країни "Групи семи" укладуть рамкову угоду про надання Україні кредиту на 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ ще до жовтня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Виступаючи перед журналістами в кулуарах зустрічі міністрів фінансів і главами центральних банків країн G20 в Ріо-де-Жанейро, єврокомісар зазначив, що досягнуто значного прогресу щодо технічних і юридичних аспектів кредиту для України.

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"Я впевнений, що ми зможемо досягти цього до жовтня. Під жовтнем я маю на увазі рамки. Потім, звичайно, до кінця року потрібно вийти на ринки, але в кожній країні різна ситуація", – сказав Джентілоні.

За його словами, сторони досягають "дуже хорошого прогресу" як у технічному, так і в політичному плані.

За даними Reuters, у середу посли ЄС обговорили два варіанти, спрямовані на зменшення занепокоєння країн-членів G7, що може настати час, коли серед 27 країн-членів ЄС не буде одностайності, що поставить під загрозу весь кредит для України.

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Один із них – це безстрокове продовження режиму санкцій, який знерухомив активи Центробанку РФ. Інший варіант, зазначає агентство, – продовжити період продовження санкцій щодо заморозки російських активів до трьох років.

Нагадаємо, лідери "Групи семи" на саміті в червні дали політичну згоду на використання надприбутків від заморожених російських активів у їхніх юрисдикціях, а саме приблизно 50 мільярдів доларів на рік.

Як очікується, на Європейський Союз припаде більшість кредиту, який нададуть Україні за рахунок росактивів. Перші 1,4 млрд євро з росактивів обіцяють виділити на зброю Україні будуть на початку серпня.

Теми: ЄСРосіяУкраїнагроші
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