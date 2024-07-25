В ЕС ожидают, что рамочное соглашение о $50 млрд росактивов Украине заключат до октября

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони прогнозирует, что страны "Группы семи" заключат рамочное соглашение о предоставлении Украине кредита на 50 млрд долларов за счет замороженных активов РФ еще до октября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Выступая перед журналистами в кулуарах встречи министров финансов и главами центральных банков стран G20 в Рио-де-Жанейро, еврокомиссар отметил, что достигнут значительный прогресс по техническим и юридическим аспектам кредита для Украины.

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"Я уверен, что мы сможем достичь этого до октября. Под октябрем я имею в виду рамки. Затем, конечно, до конца года нужно выйти на рынки, но в каждой стране разная ситуация", – сказал Джентилони.

По его словам, стороны достигают "очень хорошего прогресса" как в техническом, так и в политическом плане.

По данным Reuters, в среду послы ЕС обсудили два варианта, направленные на уменьшение беспокойства стран-членов G7, что может наступить время, когда среди 27 стран-членов ЕС не будет единодушия, что поставит под угрозу весь кредит для Украины.

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Один из них – это бессрочное продление режима санкций, который обездвижил активы Центробанка РФ. Другой вариант, отмечает агентство, – продлить период продления санкций по заморозке российских активов до трех лет.

Напомним, лидеры "Группы семи" на саммите в июне дали политическое согласие на использование сверхприбылей от замороженных российских активов в их юрисдикциях, а именно примерно 50 млрд долларов в год.

Как ожидается, на Европейский Союз придется большая часть кредита, который предоставят Украине за счет росактивов. Первые 1,4 млрд евро из росактивов обещают выделить на оружие Украине будут в начале августа.