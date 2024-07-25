Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Зеленський: Важливо, що в оборонному виробництві почали працювати інвестиції

Тетяна ОлійникЧетвер, 25 липня 2024, 20:42
Зеленський: Важливо, що в оборонному виробництві почали працювати інвестиції
Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 25 липня повідомив, що важливо, що в оборонному виробництві почали реально й помітно працювати іноземні кошти.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Дуже важливо, що нарешті в оборонному виробництві почали реально й помітно працювати іноземні кошти, і це велике наше досягнення. Не лише кошти державного бюджету, а й інвестиції партнерів в оборонне виробництво в Україні. Сьогодні ми визначились і з "Укроборонпромом", і з нашими ракетниками щодо оновлених завдань. Щодо багатьох напрямів маємо не просто вже потенціал чи якісь певні результати, а постачання для виконання завдань Силами оборони та безпеки – постачання, що зростає. Плюс щодо наших далекобійних дронів ми готуємо кроки, щоб вийти на більшу кількість і більшу якість. Україна свої інтереси завжди вмітиме захищати".

Реклама:

Деталі: Глава держави також відмітив, що провів розмову з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. За його словами, "хороші результати є. Багато різних аспектів – і щодо нашої броньованої техніки, і щодо дронів, і щодо артилерії". Також провів нараду з відповідальними за державні підприємства.

Пряма мова: "Ті, що колись були збитковими або не завжди контролювалися нашою державою, зараз працюють саме так, як потрібно, та дають гроші в державний бюджет. Це десятки мільярдів гривень, які зміцнюють Україну".

Теми: Зеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ольга Харлан завоювала першу медаль для України на Олімпіаді-2024

США виділяють Україні $200 млн військової допомоги 

відеоФіцо пригрозив послу України наслідками через блокування транзиту російської нафти

Вівторок має пройти без відключень світла - ДТЕК

фотоУ Німеччині стався вибух на хімічному заводі концерну BASF: 14 постраждалих

фотоПісля розгрому "вагнерівців" у Малі туареги сфотографувалися з прапором України

Усі новини...
НАТО не бачить "навмисного нападу" у падінні Шахеда" в Румунії
В Україні запустили проєкт з обміну колаборантів на полонених українців
Окупанти обстріляли Харківщину, відомо про трьох постраждалих
Кулеба: Ми отримали чіткий сигнал, що Китай працює на вирішення війни
Останні новини
00:24
Стало відоме імя генерала, який очолить командування США для допомоги Україні
00:14
тенісСвітоліна здобула вольову перемогу над Пегулою та вийшла в 1/8 фіналу Олімпіади
23:39
КМДА: У столиці суттєво зростає захворюваність на COVID-19
23:28
відеоХарлан не стримала емоцій після здобуття бронзи: Україно, рідна, це для тебе
23:05
Генштаб повідомив про 117 бойових зіткнень за день, найгарячіше на Покровському напрямку
22:49
США перекидають танки і БМП з Німеччини на базу у Польщі
22:43
Макрон закликав нового президента Ірану не підтримувати війну Росії проти України
22:28
Новини економіки 29 липня: вівторок без відключень, у власників фірми мікрокредитів є паспорти РФ
22:20
Україні передадуть 100 дронів, кошти на які зібрала голова МЗС Латвії
22:09
Сили оборони: Росіяни активізувалися на Гуляйпільському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: