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Зеленский: Важно, что в оборонном производстве начали работать инвестиции

Татьяна ОлейникЧетверг, 25 июля 2024, 20:42
Зеленский: Важно, что в оборонном производстве начали работать инвестиции
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 25 июля сообщил, что важно, что в оборонном производстве начали реально и заметно работать иностранные средства.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Очень важно, что наконец-то в оборонном производстве начали реально и заметно работать иностранные средства, и это большое наше достижение. Не только средства государственного бюджета, но и инвестиции партнеров в оборонное производство в Украине. Сегодня мы определились и с "Укроборонпромом" , и с нашими ракетчиками по поводу обновленных задач. По многим направлениям имеем не просто потенциал или какие-то определенные результаты, а снабжение для выполнения задач Силами обороны и безопасности – растущее снабжение Плюс относительно наших дальнобойных дронов. количество и большее качество. Украина свои интересы всегда будет уметь защищать".

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Детали: Глава государства также отметил, что провел разговор с министром по стратегическим отраслям промышленности Александром Камышиным. По его словам, "хорошие результаты есть. Много разных аспектов – и в отношении нашей бронированной техники, и в отношении дронов, и в отношении артиллерии". Также провел совещание с ответственными за государственные предприятия.

Прямая речь: "Те, что когда-то были убыточными или не всегда контролировались нашим государством, сейчас работают именно так, как нужно, и дают деньги в государственный бюджет. Это десятки миллиардов гривен, которые укрепляют Украину".

Темы: Зеленский
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