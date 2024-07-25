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Армія РФ скинула КАБ на Іллінку в Донецькій області, загинула жінка

Тетяна ОлійникЧетвер, 25 липня 2024, 22:28
Армія РФ скинула КАБ на Іллінку в Донецькій області, загинула жінка
Фото - Getty Images

Російські війська 25 липня скинули КАБ на Іллінку в Донецькій області, в результаті цього загинула жінка.

Джерело: речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва у коментарі "Суспільне Донбас"

Пряма мова: "Об 11:30 стався обстріл. Внаслідок атаки отримала поранення, несумісні з життям, 66-річна жінка, котра перебувала за місцем мешкання".

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Деталі: Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.

Теми: Донецька областьвійнаобстріл
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