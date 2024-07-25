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Армия РФ сбросила КАБ на Ильинку в Донецкой области, погибла женщина

Татьяна ОлейникЧетверг, 25 июля 2024, 22:28
Армия РФ сбросила КАБ на Ильинку в Донецкой области, погибла женщина
Фото - Getty Images

Российские войска 25 июля сбросили КАБ на Ильинку в Донецкой области, в результате погибла женщина.

Источник: спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии "Суспільному.Донбас"

Прямая речь: "В 11:30 произошел обстрел. В результате атаки получила ранения, несовместимые с жизнью, 66-летняя женщина, находившаяся по месту жительства".

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Детали: Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны.

Темы: Донецкая областьвойнаобстрел
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