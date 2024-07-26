В Бєлгородській області танк з "неадекватними військовими" переїхав цивільну автівку
П'ятниця, 26 липня 2024, 01:46
У селі Березовка Борисівського району Бєлгородської області танк переїхав цивільний автомобіль, водій загинув.
Джерело: місцевий телеграм-канал "Пепел"
Деталі: За даними каналу, танк переїхав "Ниву", яка рухалася головною дорогою з дотриманням ПДР. При виїзді з повороту танк не пропустив автомобіль і переїхав його.
Реклама:
За версією слідства водій "Ниви" помер від розриву серця.
За даними каналу, екіпаж танка "перебував у неадекватному стані та сміявся в обличчя".
На початку липня в цьому напрямку і за схожих обставин танк із п'яними військовими переїхав автівку жителя Грайворона і спробував втекти. Чоловік також помер на місці.