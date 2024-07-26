В Бєлгородській області танк з "неадекватними військовими" переїхав цивільну автівку

У селі Березовка Борисівського району Бєлгородської області танк переїхав цивільний автомобіль, водій загинув.

Джерело: місцевий телеграм-канал "Пепел"

Деталі: За даними каналу, танк переїхав "Ниву", яка рухалася головною дорогою з дотриманням ПДР. При виїзді з повороту танк не пропустив автомобіль і переїхав його.

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За версією слідства водій "Ниви" помер від розриву серця.

За даними каналу, екіпаж танка "перебував у неадекватному стані та сміявся в обличчя".

Танк на місці ДТП, фото: Пепел

На початку липня в цьому напрямку і за схожих обставин танк із п'яними військовими переїхав автівку жителя Грайворона і спробував втекти. Чоловік також помер на місці.