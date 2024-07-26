В Белгородской области танк с "неадекватными военными" переехал гражданскую машину
Пятница, 26 июля 2024, 01:46
В селе Березовка Борисовского района Белгородской области танк переехал гражданский автомобиль, водитель погиб.
Источник: местный телеграм-канал "Пепел"
Детали: По данным канала, танк переехал "Ниву", которая двигалась по главной дороге с соблюдением ПДД. При выезде с поворота танк не пропустил автомобиль и переехал его.
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По версии следствия водитель "Нивы" умер от разрыва сердца.
По данным канала, экипаж танка "находился в неадекватном состоянии и смеялся в лицо".
В начале июля в этом направлении и при похожих обстоятельствах танк с пьяными военными переехал машину жителя Грайворона и попытался скрыться. Мужчина также скончался на месте.