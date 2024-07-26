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В Белгородской области танк с "неадекватными военными" переехал гражданскую машину

Алена ИвашкивПятница, 26 июля 2024, 01:46
В Белгородской области танк с неадекватными военными переехал гражданскую машину
Поврежденная «Нива», фото: Пепел

В селе Березовка Борисовского района Белгородской области танк переехал гражданский автомобиль, водитель погиб. 

Источник: местный телеграм-канал "Пепел"

Детали: По данным канала, танк переехал "Ниву", которая двигалась по главной дороге с соблюдением ПДД. При выезде с поворота танк не пропустил автомобиль и переехал его.

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По версии следствия водитель "Нивы" умер от разрыва сердца. 

По данным канала, экипаж танка "находился в неадекватном состоянии и смеялся в лицо".

Фото: Пепел
Фото: Пепел

В начале июля в этом направлении и при похожих обстоятельствах танк с пьяными военными переехал машину жителя Грайворона и попытался скрыться. Мужчина также скончался на месте.

Темы: Росcия
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