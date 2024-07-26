На Київщині по ворожих безпілотниках працювала ППО
П'ятниця, 26 липня 2024, 01:56
У ніч на п'ятницю у Київській області працювала протиповітряна оборона.
Джерело: Київська ОВА у Telegram
Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".
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Деталі: Місцева влада також попросила не фотографувати і не знімати на відео роботу захисників.
Та не нехтувати правилами безпеки: залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Доповнено: О 3.31 пролунав відбій повітряної тривоги.