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В Киевской области по вражеским беспилотникам работала ПВО

Алена ИвашкивПятница, 26 июля 2024, 01:56
В Киевской области по вражеским беспилотникам работала ПВО
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Getty Images

В ночь на пятницу в Киевской области работала противовоздушная оборона.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

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Детали: Местные власти также попросили не фотографировать и не снимать на видео работу защитников.

И не пренебрегать правилами безопасности: оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Дополнено: В 3.31 прозвучал отбой воздушной тревоги.

Темы: ПВОКиевская областьвойнаШахед
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