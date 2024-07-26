В Киевской области по вражеским беспилотникам работала ПВО
Пятница, 26 июля 2024, 01:56
В ночь на пятницу в Киевской области работала противовоздушная оборона.
Источник: Киевская ОВА в Telegram
Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".
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Детали: Местные власти также попросили не фотографировать и не снимать на видео работу защитников.
И не пренебрегать правилами безопасности: оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Дополнено: В 3.31 прозвучал отбой воздушной тревоги.