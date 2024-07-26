У Криму пролунали вибухи: горить аеродром "Саки" та чути детонацію боєприпасів

Пожежа на аеродромі "Саки" у Криму, фото: Кримський вітер

У ніч на п'ятницю у Криму була оголошена балістична небезпека. Вибухи було чути в Новофедорівці, в районі Окунівки та Сімферополі.

Джерело: Telegram-канал "Кримський вітер"

Деталі: Місцеві мешканці повідомили про пожежу на аеродромі "Саки" в Новофедорівці, там також чути детонацію боєприпасів.

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Вибухи в Новофедорівці pic.twitter.com/xoVqySLuZm — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 26, 2024

Окрім цього, потужні вибухи було чути в районі Окунівки та у Сімферополі.

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