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У Криму пролунали вибухи: горить аеродром "Саки" та чути детонацію боєприпасів

Олена ІвашківП'ятниця, 26 липня 2024, 03:42
У Криму пролунали вибухи: горить аеродром Саки та чути детонацію боєприпасів
Пожежа на аеродромі "Саки" у Криму, фото: Кримський вітер

У ніч на п'ятницю у Криму була оголошена балістична небезпека. Вибухи було чути в Новофедорівці, в районі Окунівки та Сімферополі.

Джерело: Telegram-канал "Кримський вітер"

Деталі:  Місцеві мешканці повідомили про пожежу на аеродромі "Саки" в Новофедорівці, там також чути детонацію боєприпасів.

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Окрім цього, потужні вибухи було чути в районі Окунівки та у Сімферополі.

ВІДЕО ДНЯ

В Севастополі місцева влада повідомила про атку БпЛА.

Теми: Кримвибух
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