У Криму пролунали вибухи: горить аеродром "Саки" та чути детонацію боєприпасів
П'ятниця, 26 липня 2024, 03:42
У ніч на п'ятницю у Криму була оголошена балістична небезпека. Вибухи було чути в Новофедорівці, в районі Окунівки та Сімферополі.
Джерело: Telegram-канал "Кримський вітер"
Деталі: Місцеві мешканці повідомили про пожежу на аеродромі "Саки" в Новофедорівці, там також чути детонацію боєприпасів.
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Вибухи в Новофедорівці pic.twitter.com/xoVqySLuZm— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 26, 2024
Окрім цього, потужні вибухи було чути в районі Окунівки та у Сімферополі.
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