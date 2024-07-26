Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

В Крыму прогремели взрывы: горит аэродром "Саки" и слышна детонация боеприпасов

Алена ИвашкивПятница, 26 июля 2024, 03:42
В Крыму прогремели взрывы: горит аэродром Саки и слышна детонация боеприпасов
Пожар на аэродроме «Саки» в Крыму, фото: Крымский ветер

В ночь на пятницу в Крыму была объявлена баллистическая опасность. Взрывы были слышны в Новофедоровке, в районе Окуневки и Симферополе.

Источник: Telegram-канал "Крымский ветер"

Детали:  Местные жители сообщили о пожаре на аэродроме "Саки" в Новофедоровке, там также слышна детонация боеприпасов.

Реклама:

Кроме этого, мощные взрывы были слышны в районе Окуневки и в Симферополе.

ВИДЕО ДНЯ

В Севастополе местные власти сообщили об атаке БПЛА.

Темы: Крымвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина

Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

МОЗ попросило правоохранителей проверить тендер на ремонт "Охматдета": обещает отчетность

фотоБелый дом официально подтвердил обмен заключенных с Россией

Генштаб рассматривает добровольный призыв без участия ТЦК

Все новости...
Крым
Оккупанты строят укрепления возле Крымского моста – СМИ
Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично
Оккупационные власти заявили об атаке более 15 БпЛА на Севастополь
Последние новости
00:49
Россияне оккупировали село Веселое в Донецкой области
00:25
фото, дополненоОбмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"
00:07
фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"
23:58
Что можно есть женщине во время грудного вскармливания? Развенчиваем мифы
23:33
Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении
23:13
Трамп потерял $900 млн после начала кампании Камалы Харрис
23:00
В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина
22:49
Новости экономики 1 августа: скандал на отстройке "Охматдета", сложная задача для мобильных операторов
22:13
США не видят связи между переговорами об обмене заключенных и войной в Украине
21:56
Туротрасль Украины существенно увеличила уплату налогов благодаря внутреннему туризму
Все новости...
Реклама:
Реклама: