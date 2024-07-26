В Крыму прогремели взрывы: горит аэродром "Саки" и слышна детонация боеприпасов
Пятница, 26 июля 2024, 03:42
В ночь на пятницу в Крыму была объявлена баллистическая опасность. Взрывы были слышны в Новофедоровке, в районе Окуневки и Симферополе.
Источник: Telegram-канал "Крымский ветер"
Детали: Местные жители сообщили о пожаре на аэродроме "Саки" в Новофедоровке, там также слышна детонация боеприпасов.
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Вибухи в Новофедорівці pic.twitter.com/xoVqySLuZm— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 26, 2024
Кроме этого, мощные взрывы были слышны в районе Окуневки и в Симферополе.
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