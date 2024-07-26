В Крыму прогремели взрывы: горит аэродром "Саки" и слышна детонация боеприпасов

Пожар на аэродроме «Саки» в Крыму, фото: Крымский ветер

В ночь на пятницу в Крыму была объявлена баллистическая опасность. Взрывы были слышны в Новофедоровке, в районе Окуневки и Симферополе.

Источник: Telegram-канал "Крымский ветер"

Детали: Местные жители сообщили о пожаре на аэродроме "Саки" в Новофедоровке, там также слышна детонация боеприпасов.

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Вибухи в Новофедорівці pic.twitter.com/xoVqySLuZm — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 26, 2024

Кроме этого, мощные взрывы были слышны в районе Окуневки и в Симферополе.

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