ISW проаналізував російський штурм: командування не засвоїло уроки

Російські військові намагаються відновити ініціативу на полі бою і досягти швидких перемог за допомогою механізованого маневру. Широкомасштабні лобові атаки вказують на те, що російське військове командування не повністю засвоїло уроки про труднощі механізованого маневру на майже прозорому полі бою в Україні.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики вважають, що готовність російського військового командування витрачати велику кількість бронетехніки на виконання обмежених тактичних завдань відображає погане довгострокове оперативне планування.

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У ISW зазначили, що обмеження на російську техніку в середньостроковій і довгостроковій перспективі призведе до того, що такі невдалі механізовані атаки з часом стануть дорожчими. Російські військові значною мірою покладаються на відновлення запасів озброєння і військової техніки радянських часів, особливо бронетехніки, для підтримки темпів своїх наступальних операцій в Україні.

Дослівно: "Російському уряду, ймовірно, доведеться додатково мобілізувати російську економіку і оборонну промисловість, якщо російські військові мають намір підтримувати нинішні темпи операцій у середньостроковій і довгостроковій перспективі, оскільки Росія вичерпує свої обмежені радянські запаси, але неясно, чи зможе російська оборонна промисловість виробляти достатню кількість транспортних засобів, які б витримали високі темпи втрат техніки, навіть якщо буде проведена додаткова економічна мобілізація".

Ще деталі: Українська організація Frontelligence Insight заявила 25 липня, що спостерігала, як російські війська переміщували сотні одиниць техніки, переважно відреставровані старі броньовані машини, такі як танки Т-62 і Т-55, на фронт у червні та на початку липня.

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Frontelligence Insight зазначила, що ці відновлені машини ще не з'явилися на полі бою, і оцінила, що Росія, можливо, готується використати їх наприкінці 2024 року. Frontelligence Insight повідомила, що внутрішні російські документи свідчать про те, що російські танки, пошкоджені протягом останніх шести місяців (приблизно з січня 2024 року), очікують на запасні частини, і що повсюдний дефіцит двигунів призвів до збільшення використання більш сучасних танків Т-80 для ремонтних робіт.

Однак наразі Росія має достатньо бронетехніки для проведення періодичних ротних і більших механізованих атак по всій лінії фронту в осяжному майбутньому. Постійна готовність російського військового командування нести великі втрати бронетехніки заради незначних тактичних переваг замість того, щоб зберегти бронетехніку для операцій, які переслідують оперативно важливі цілі, призведе до все більших витрат для російських збройних сил в міру того, як найближчими роками погіршуватимуться проблеми з оснащенням російських збройних сил.

Ключові висновки ISW за 25 липня: