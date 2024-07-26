ISW проанализировал российский штурм: командование не усвоило уроки

Российские военные пытаются восстановить инициативу на поле боя и достичь быстрых побед с помощью механизированного маневра. Широкомасштабные лобовые атаки указывают на то, что российское военное командование не полностью усвоило уроки о трудностях механизированного маневра на почти прозрачном поле боя в Украине.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики считают, что готовность российского военного командования тратить большое количество бронетехники на выполнение ограниченных тактических задач отражает плохое долгосрочное оперативное планирование.

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В ISW отметили, что ограничения на российскую технику в среднесрочной и долгосрочной перспективе приведет к тому, что такие неудачные механизированные атаки со временем станут дороже. Российские военные в значительной степени полагаются на восстановление запасов вооружения и военной техники советских времен, особенно бронетехники, для поддержания темпов своих наступательных операций в Украине.

Дословно: "Российскому правительству, вероятно, придется дополнительно мобилизовать российскую экономику и оборонную промышленность, если российские военные намерены поддерживать нынешние темпы операций в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку Россия исчерпывает свои ограниченные советские запасы, но неясно, сможет ли российская оборонная промышленность производить достаточное количество транспортных средств, которые бы выдержали высокие темпы потерь техники, даже если будет проведена дополнительная экономическая мобилизация".

Еще детали: Украинская организация Frontelligence Insight заявила 25 июля, что наблюдала, как российские войска перемещали сотни единиц техники, преимущественно отреставрированные старые бронированные машины, такие как танки Т-62 и Т-55, на фронт в июне и в начале июля.

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Frontelligence Insight отметила, что эти восстановленные машины еще не появились на поле боя, и оценила, что Россия, возможно, готовится использовать их в конце 2024 года. Frontelligence Insight сообщила, что внутренние российские документы свидетельствуют о том, что российские танки, поврежденные в течение последних шести месяцев (примерно с января 2024 года), ожидают запасные части, и что повсеместный дефицит двигателей привел к увеличению использования более современных танков Т-80 для ремонтных работ.

Однако сейчас Россия имеет достаточно бронетехники для проведения периодических ротных и более крупных механизированных атак по всей линии фронта в обозримом будущем. Постоянная готовность российского военного командования нести большие потери бронетехники ради незначительных тактических преимуществ вместо того, чтобы сохранить бронетехнику для операций, преследующих оперативно важные цели, приведет к все большим затратам для российских вооруженных сил по мере того, как в ближайшие годы будут ухудшаться проблемы с оснащением российских вооруженных сил.

Ключевые выводы ISW за 25 июля: