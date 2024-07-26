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ЗСУ за добу відмінусували 950 окупантів і 200 одиниць ворожої техніки 

Ірина БалачукП'ятниця, 26 липня 2024, 07:38
ЗСУ за добу відмінусували 950 окупантів і 200 одиниць ворожої техніки 
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують знищувати ворога на українській землі – лише за минулу добу країна-агресор втратила 950 своїх вояк, 7 танків та 36 артилерійських систем. 

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook 

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.07.24 орієнтовно склали: 

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  • особового складу – близько 572 300 (+950) осіб,
  • танків – 8 320 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 16 050 (+11) од,
  • артилерійських систем – 15 840 (+36) од,
  • РСЗВ – 1 125 (+0) од,
  • засобів ППО – 904 (+0) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 683 (+73) од,
  • крилатих ракет – 2 402 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 414 (+56) од,
  • спеціальної техніки – 2 668 (+7) од.

Дані уточнюються. 

Теми: війнавтрати у війні
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