ЗСУ за добу відмінусували 950 окупантів і 200 одиниць ворожої техніки 

Сили оборони продовжують знищувати ворога на українській землі – лише за минулу добу країна-агресор втратила 950 своїх вояк, 7 танків та 36 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.07.24 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу – близько 572 300 (+950) осіб,

танків – 8 320 (+7) од,

бойових броньованих машин – 16 050 (+11) од,

артилерійських систем – 15 840 (+36) од,

РСЗВ – 1 125 (+0) од,

засобів ППО – 904 (+0) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 683 (+73) од,

крилатих ракет – 2 402 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21 414 (+56) од,

спеціальної техніки – 2 668 (+7) од.

Дані уточнюються.