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ВСУ за сутки отминусовали 950 оккупантов и 200 единиц вражеской техники

Ирина БалачукПятница, 26 июля 2024, 07:38
ВСУ за сутки отминусовали 950 оккупантов и 200 единиц вражеской техники
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают уничтожать врага на украинской земле – только за минувшие сутки страна-агрессор потеряла 950 своих вояк, 7 танков и 36 артиллерийских систем. 

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook 

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.07.24 ориентировочно составили: 

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  • личного состава – около 572 300 (+950) человек,
  • танков – 8 320 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 050 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 15 840 (+36) ед,
  • РСЗО – 1 125 (+0) ед,
  • средств ПВО – 904 (+0) ед,
  • самолетов – 363 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 683 (+73) ед,
  • крылатых ракет – 2 402 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21 414 (+56) ед,
  • специальной техники – 2 668 (+7) ед.

Данные уточняются.

Темы: войнапотери в войне
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