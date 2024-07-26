ВСУ за сутки отминусовали 950 оккупантов и 200 единиц вражеской техники

Силы обороны продолжают уничтожать врага на украинской земле – только за минувшие сутки страна-агрессор потеряла 950 своих вояк, 7 танков и 36 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.07.24 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава – около 572 300 (+950) человек,

танков – 8 320 (+7) ед,

боевых бронированных машин – 16 050 (+11) ед,

артиллерийских систем – 15 840 (+36) ед,

РСЗО – 1 125 (+0) ед,

средств ПВО – 904 (+0) ед,

самолетов – 363 (+0) ед,

вертолетов – 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 683 (+73) ед,

крылатых ракет – 2 402 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 21 414 (+56) ед,

специальной техники – 2 668 (+7) ед.

Данные уточняются.